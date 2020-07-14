Бывшая жена богатейшего человека мира на время стала богатейшей женщиной планеты

Состояние бывшей жены богатейшего человека мира Джеффа Безоса Маккензи, увеличилось до 65,2 миллиарда долларов вечером 13 июля. Об этом сообщил журнал Forbes.

Таким образом, в 18:30 по московскому времени Безос стала богатейшей женщиной в мире, обогнав внучку основателя L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майер.

Однако утром 14 июля состояние Безос сократилось до 60,8 миллиарда долларов, и Бетанкур-Майер вернула себе лидерство.

12 июля Маккензи Безос стала богатейшей женщиной в США. Акции Amazon за неделю, сo 2 по 9 июля, подорожали на 10 процентов. Состояние главы компании Джеффа Безоса выросло на 16,2 миллиарда долларов, до 188,2 миллиарда долларов. После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили 36 миллиардов долларов. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое.

Ранее сообщалось, что миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 565 миллиардов долларов. Общая сумма средств, находящихся в распоряжении американских миллиардеров, составляет 3,512 триллиона долларов. Отмечается, что больше всего заработали основатели и владельцы компаний, деятельность которых связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете. В числе разбогатевших в пандемию миллиардеров глава «Амазона» Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос. Они заработали 36,2 и 12,6 миллиарда долларов соответственно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



