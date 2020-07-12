Бывшая жена богатейшего человека мира стала богатейшей женщиной в США

Состояние бывшей жены богатейшего человека мира Джеффа Безоса Маккензи, увеличилось до 62,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.

Таким образом, Безос, которая после развода получила 4 процента акций основанной бывшим мужем компании Amazon, стала богатейшей женщиной в США. Акции Amazon за неделю, сo 2 по 9 июля, подорожали на 10 процентов.

Кроме того, состояние главы компании Джеффа Безоса выросло на 16,2 миллиарда долларов, до 188,2 миллиарда долларов.

После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили 36 миллиардов долларов. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое, отмечает издание.

С первого места в списке самых богатых женщин США Безос сместила дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. Как отмечает издание, в мире Безос уступает по размеру своего состояния только внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, чье состояние оценивается в 64 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 565 миллиардов долларов. Общая сумма средств, находящихся в распоряжении американских миллиардеров, составляет 3,512 триллиона долларов. Отмечается, что больше всего заработали основатели и владельцы компаний, деятельность которых связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете. В числе разбогатевших в пандемию миллиардеров глава «Амазона» Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос. Они заработали 36,2 и 12,6 миллиарда долларов соответственно.

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