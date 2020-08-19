Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда

Состояние самого богатого в мире человека, главы Amazon Джеффа Безоса, выросло на 7,2 миллиарда долларов за день и достигло рекорда, следует из рейтинга Forbes Real-TIme.

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Его капитал оценивается в 197,8 миллиарда долларов. Forbes ни разу не фиксировал таких показателей за 40 лет подсчета состояний миллиардеров. Объем богатства Безоса увеличился, в том числе, благодаря тому, что цена акций Amazon выросла на четыре процента на торгах 18 августа.

В августе Безос продал около миллиона акций своей компании на 3,1 миллиарда долларов, заработав на этом (после уплаты налогов) около 2,4 миллиарда долларов. На данный момент ему принадлежит более 54 миллионов ценных бумаг Amazon.

Эксперты уверены, что американский предприниматель может стать первым в мире триллионером уже к 2026 году.