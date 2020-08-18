Илон Маск стал четвертым богатейшим человеком планеты

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск вечером в понедельник, 17 августа, занял четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.

Как сообщает агентство, это связано с тем, что акции Tesla выросли в понедельник на 11 процентов, увеличив состояние Маска на 7,8 миллиарда долларов.

Так, Маск обогнал гендиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. На данный момент состояние предпринимателя оценивается в 84,8 миллиарда долларов. Арно теперь занимает пятое место с состоянием 84,6 миллиарда долларов.

49-летний Маск уступает трем бизнесменам из США: на третьем месте в списке богатейших людей мира глава Facebook Марк Цукерберг (99 миллиардов), на втором месте — один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 миллиард). Богатейшим человеком на планете третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние на сегодняшний день оценивается в 188 миллиардов долларов.

В июле глава компании Илон Маск рассказал о четвертом подряд прибыльном квартале для Tesla. Акции производителя в июне впервые в истории поднялись выше тысячи долларов.