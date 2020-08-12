Илон Маск решил сделать акции Tesla доступнее

Производитель электромобилей Tesla объявил о сплите (разделении) акций «пять к одному», на фоне этого они выросли на семь процентов, пишет Reuters.

Акции Tesla, которые на момент публикации торговались по цене 1374 долларов, являются одними из самых дорогих на Уолл-стрит. Компания под руководством Илона Маска заявила, что стремится сделать свои акции более доступными для сотрудников и инвесторов, а потому решила пойти на такой шаг.

Держатели акций Tesla на 21 августа получат по четыре дополнительных акции на каждую бумагу после закрытия торгов 28 августа. 31 августа начнется торговля ценными бумагами уже по новым правилам.

Акции Tesla в этом году выросли более чем на 200 процентов, в то время как акции General Motors и Ford Motor снизились из-за последствий пандемии коронавируса. По данным Refinitiv, ценные бумаги Tesla торгуются в 112 раз больше ожидаемой прибыли в течение следующих 12 месяцев.

В июле глава компании Илон Маск рассказал о четвертом подряд прибыльном квартале для Tesla. Акции производителя в июне впервые в истории поднялись выше тысячи долларов.