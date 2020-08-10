Конкурент Tesla нажился на мусоре

Американская компания Nikola, которую называют конкурентом Tesla, нажилась на мусоре, ее акции подскочили на 22 процента. Это произошло после того как, фирма подтвердила заказ на несколько тысяч электрических мусоровозов, сообщает CNBC.

Глава компании Тревор Милтон подчеркивает, что именно рынок мусора остается одним из наиболее стабильных в отрасли.

Заказ, о котором идет речь, предусматривает производство 2,5 тысячи грузовиков, сделка подразумевает двукратное увеличение числа машин в будущем. По словам производителей, без подзарядки грузовик может проехать больше 240 километров. Испытания машин планируют начать в 2022 году, поставки — в 2023-м.

На IPO Nikola вышла в начале июня. В течение нескольких дней после выхода на биржу компания рекордно подорожала. За год ее стоимость увеличилась в пять раз. Однако у фирмы могут начаться проблемы из-за плохой статистики за второй квартал 2020-го. Убытки Nikola составили 86,64 миллиона долларов, что в пять раз больше аналогичного периода прошлого года.