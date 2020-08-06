У конкурента Tesla возникли проблемы

У американского производителя электрогрузовиков Nikola возникли проблемы после выхода плохой статистики за второй квартал 2020 года. Об этом пишет Bloomberg.

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В среду, 5 августа, конкурент Tesla, вышедший на IPO только в июне и еще не выпустивший ни одного электрогрузовика, представил свой первый квартальный отчет. Потери компании оказались значительно выше ожиданий аналитиков: за второй квартал убытки Nikola составили 86,64 миллиона долларов, что в пять раз больше аналогичного периода прошлого года. На фоне плохой статистики акции Nikola обвалились на 18 процентов.

Основатель Nikola Тревор Милтон (Trevor Milton) в Twitter выступил с критикой аналитиков. По его словам, при расчетах те использовали неправильные данные о количестве акций компании. Он заявил, что если подставить верную цифру, оказывается, что убытки получились значительно ниже ожиданий.

Компания Nikola была названа в чести физика и изобретателя Никола Теслы. Производитель уже представил три модели грузовиков (One, Two, Tre), военный внедорожник Reckless и пикап Badger, однако пока с его конвейеров не сошло ни одной машины. Серийное производство, как ожидается, начнется в 2021 году. Несмотря на это, уже сейчас рыночная капитализация стартапа превышает 12 миллиардов долларов.