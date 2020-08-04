Предсказан рост продаж Tesla в России

В России могут вырасти продажи электрокаров Tesla из-за того, что страна отменила ввозные пошлины на экологичные машины, пишет Reuters.
С мая в России действует нулевая ставка на ввоз электромобилей вместо пошлины в 15 процентов для юридических и 48-54 процентов для физических лиц. Эксперты отмечают, что это положительно сказалось на спросе.
Глава российского неофициального дилера Moscow Tesla Club Алексей Еремчук заявил, что продал около 400 из примерно 500 привезенных в Россию электрокаров. Он считает, что официально автогигант придет в страну через несколько лет при условии достаточного развития зарядной инфраструктуры.
Еремчук предсказывает, что в первый год работы Tesla продаст минимум 20 тысяч автомобилей. Цены на Tesla в России стартуют от 4,3 миллиона рублей за минимальную комплектацию Model 3, а в среднем машины продаются за 7-8 миллионов рублей.
В июле глава компании Илон Маск заявил о четвертом подряд прибыльном квартале для Tesla. Акций автогиганта в июне впервые в истории поднялись выше тысячи долларов, достигнув 1005 долларов.