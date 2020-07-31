Китайский конкурент нанес удар по Tesla

Китайский конкурент Tesla, производитель электрокаров Kandi Technologies, объявил об открытии предзаказа на свои электромобили в США. Об этом пишет Business Insider.

Материалы по теме Под колесами Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти? Есть разряд Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду

В компании сообщили, что жители Соединенных Штатов с 18 августа 2020 года могут внести депозиты в размере 100 долларов за ее автомобили моделей К23 и К27. Поставки электромобилей Kandi стартуют в США в четвертом квартале 2020 года. На новостях акции китайского производителя за два дня взлетели на 350 процентов.

Планы компании наносят удар по компании Илона Маска, поскольку электромобили Kandi значительно более бюджетные, чем машины Tesla. Самая дешевая модель американской компании Model 3 обойдется в 31,7 тысячи долларов, в то время как К27 будет стоить всего 13 тысяч долларов, а К23 — 22,5 тысячи долларов.

Tesla, между тем, проводит экспансию китайского рынка. В начале 2020 года компания открыла свой первый завод рядом с Шанхаем, где собираются производить спортивные автомобили Model Y. В июле стало известно, что Tesla рекрутирует новых сотрудников на китайское предприятие.