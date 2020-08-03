Мать Илона Маска рассказала о его детстве

Мать основателя и главы Tesla и SpaceX Илона Маска Мэй в интервью РБК рассказала о детстве бизнесмена, которое, по ее словам, проходило в тяжелых условиях.

После развода с мужем в 1979 году Мэй Маск испытывала финансовые трудности, из-за чего семье приходилось экономить на базовых предметах обихода. Будущий основатель Tesla, а также его брат Кимбал и сестра Тоска часто носили одежду из секонд-хенда и ели самые дешевые продукты.

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«Мои дети полюбили бутерброды с арахисовым маслом, а еще я делала тушеную фасоль, это было очень недорого. Иногда я делала вареные бобы с рисом или просто с хлебом, это была и недорогая, и здоровая пища», — отметила Мэй Маск.

Семья Масков не ходила в кинотеатры, рестораны и в парикмахерские. Вместо этого Мэй Маск сама стригла детей. Платить за жилье и финансировать минимальные расходы женщине удавалось благодаря зарплате диетолога частной практики.

«Нам с ними приходилось бороться за нормальную жизнь, и они боролись вместе со мной», — заключила Мэй Маск.

В настоящее время, помимо Илона Маска, бизнесом занимается также его брат Кимбал — ему принадлежит американская сеть ресторанов The Kitchen.