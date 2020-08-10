Илона Маска захотели засудить

Аспирант Мичиганского университета Рандип Хоти захотел подать в суд на основателя компании Tesla Илона Маска. Он обвиняет предпринимателя в клевете и разжигании ненависти, пишет Bloomberg.

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Маск заявил, что Хоти едва не убил сотрудника Tesla. После этого пользователи Twitter стали писать ему и называть «убийцей, террористом и сумасшедшим маньяком». Поводом стали, по словам Хоти, два «безобидных инцидента». В феврале 2019 года у него произошел конфликт с охранником в центре продаж Tesla, а в апреле он опубликовал фото машины Tesla, которая на тот момент проходила тестирование.

В компании же заявили, что в первом случае Хоти ударил охранника, а во втором — совершил опасный маневр в сторону автомобиля и подвергнул опасности сотрудника Tesla.

В июне жители деревни Бока-Чика (Boca Chica) в штате Техас обвинили миллиардера в попытке уничтожить их деревню. По их словам, компания Маска оказывает на них давление с целью принудить их продать свои дома, чтобы построить там космодром.

В 2018 году Маск опубликовал твит, где говорилось о возможности сделать Tesla частной компанией. Комиссия по ценным бумагам США обвинила предпринимателя в том, что он ввел инвесторов в заблуждение, и завела против него дело. В итоге Маск покинул пост председателя совета директоров компании и выплатил 20 миллионов долларов штрафа.