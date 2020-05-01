Илон Маск продаст почти все свои вещи

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что продает всё своё имущество. Об этом он написал у себя в Twitter.

«У меня не будет дома», — сообщил Маск.

После этого он добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. Вслед за этим заявлением акции Tesla упали на 7,1 процента, до 711,5 долларов США.

Кроме того, Маск заявил, что не будет продавать старый дом Джима Уайлдера (Джером Силберман, исполнитель главной роли в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», скончался в 2016 году, — прим. Ленты.ру), иначе он «потеряет свою душу».

Ранее Маск и американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали соглашение, согласно которому Маск не вправе писать в твиттер о компании без согласования с юристами Tesla. При этом он заплатил штраф в 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla на три года. Маск пошел на это ради того, что бы избежать обвинений в мошенничестве и судебных исков из-за его твита о намерении сделать компанию Tesla непубличной. Он ничего не предпринял для реализации этого намерения.

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