Илон Маск испугался коронавируса

Американский бизнесмен Илон Маск испугался заражения и разрешил работникам своей компании Tesla остаться дома на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в письме, которое предприниматель разослал сотрудникам. Выдержки из него приводит Business Insider.

Сотрудникам завода можно не выходить на работу даже при малейшем признаке недомогания. «Если вы чувствуете себя хоть самую малость больными или просто испытываете дискомфорт, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными идти на работу», — говорится в письме. Одновременно Маск подчеркнул, что считает ажиотаж вокруг вируса излишним. По его мнению, паника оказывается куда более вредной, чем ущерб от распространения вируса. Маск уверен, что число зараженных коронавирусом «не превысит 0,1 процента от населения планеты».

Материалы по теме Россия начала закрывать границы из-за коронавируса В страну запрещен въезд иностранцам

В США, где базируется Tesla, из-за распространения вируса введен режим чрезвычайной ситуации. Многие жители поддались панике и начали скупать оружие и так называемые «наборы для выживания». Гражданам предложили возмещать убытки. По последним данным, в стране заражены более 3,7 тысячи человек; 65 человек умерли, 9 пациентов вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!