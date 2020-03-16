В США предложили раздать всем гражданам по 1000 долларов из-за коронавируса

Всем взрослым гражданам США стоит раздать по 1000 долларов ради возмещения убытков от эпидемии коронавируса. С таким предложением выступил сенатор Республиканской партии США Митт Ромни, сообщает CNN.

Эту меру Ромни предложил для того, чтобы «помочь семьям и работникам с их насущными делами и увеличить потребительские траты в экономике страны». Он напомнил, что Конгресс США прибегал к подобным мерам во время рецессии в 2001 и 2008 годах.

Сенатор также предложил выдавать гранты предприятиям малого бизнеса, пострадавшим от эпидемии, и облегчить финансовое положение студентов.

Материалы по теме Границы Европы закрывают из-за коронавируса Cтраны ЕС вводят принудительную изоляцию и запрет на въезд

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 7044, общее число случаев заражения составило 179 тысяч, из них выздоровело 77,9 тысячи человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru