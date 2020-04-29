Илон Маск призвал отменить карантин в США

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Верните людям их свободу!» — написал предприниматель в ответ на статью издания Wall Street Journal «Спасает ли карантин жизни людей».

Кроме того, Маск поддержал предпринимателей штата Техас, где 1 мая могут открыться рестораны и магазины.

Ранее бизнесмен разрешил работникам компании Tesla остаться дома на фоне распространения инфекции. «Если вы чувствуете себя хоть самую малость больными или просто испытываете дискомфорт, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными идти на работу», — говорится в письме, которое предприниматель разослал сотрудникам. Одновременно Маск подчеркнул, что считает ажиотаж вокруг вируса излишним. По его мнению, паника оказывается куда более вредной, чем ущерб от распространения вируса.

Общее число зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах составило 1 030 487. Страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Излечились 116,8 тысячи человек.

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