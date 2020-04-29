Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса на 23:00 29 апреля, умерли 60 207 человек.
Большинство смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк (18 076).
Общее число зараженных в Соединенных Штатах составило 1 030 487. Страна по-прежнему занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Излечились 116,8 тысячи человек.
Ранее 29 апреля сообщалось, что число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне и составило 58,3 тысячи.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек, более 225 тысяч скончались, еще более 959 тысяч излечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.