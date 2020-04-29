Трамп объяснил миллион зараженных в США «лучшей в мире системой тестирования»

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллион случаев заражения коронавирусом в его стране — следствие лучшей в мире системы тестирования. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Единственная причина, по которой США сообщают о миллионе случаев коронавируса — в том, что наше тестирование намного лучше, чем у любой другой страны мира», — объяснил Трамп. Он добавил, что другие страны просто отстают от американцев по тестированию, поэтому и выявили меньше случаев.

Как отмечает издание U.S. News, это заявление прозвучало на фоне сообщений медицинских чиновников о том, что тестов есть лишь ограниченное количество, и американской системе не хватает и материалов, и квалифицированных кадров.

США — мировой рекордсмен по числу заболевших и скончавшихся больных: там выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране сделано более 5,7 миллиона тестов. США опережают другие страны и по числу летальных исходов — более 58 тысяч. Известно о выздоровлении 115 тысяч пациентов. Всего в мире выявлено более 3,1 миллиона случаев заражения.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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