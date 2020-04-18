Трамп дал прогноз по числу жертв коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп дал прогноз по числу жертв коронавирусной инфекции в США. Он заявил об этом в пятницу, 17 апреля, на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

По словам американского лидера, в Соединенных Штатах за время эпидемии могут погибнуть порядка 60-65 тысяч человек.

«Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тысяч. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тысяч», — заявил президент.

Также Трамп добавил, что могли бы умереть 2,2 миллиона человек, если бы власти ничего не предпринимали. Минимальное число жертв, по его оценке, составило бы 1,6 миллиона человек. «Но мы проделали большую работу», — отметил президент и дополнил, что принимаемые меры позволили скорректировать прогнозы смертности между 100 и 240 тысячами, затем еще до более низкого уровня.

Ранее стало известно, что США расследуют происхождение коронавируса. «Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», — заявил Трамп.

Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч человек, более 36,8 тысячи умерли, более 58,5 тысячи человек вылечились. США по-прежнему находятся на первом месте среди всех стран мира.

Всего в мире насчитывается более 2,2 миллиона случаев инфицирования.

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