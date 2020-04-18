США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, а также устанавливают происхождение коронавирусной инфекции. «Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. По словам американского лидера, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».

По последним данным, на первом месте по количеству зараженных и умерших по-прежнему остаются США. Там заразились более 699 тысяч человек, еще более 36,8 тысячи скончались.

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч. Количество заразившихся на планете превысило 2,2 миллиона.

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