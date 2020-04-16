Трамп объявил о пройденном пике пандемии

Президент США Дональд Трамп объявил о пройденном пике заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.
«Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает», — заявил американский президент на брифинге в Белом доме.
Он отметил, что борьба с пандемией продолжается, однако данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне пик по новым случаям уже прошел.
Ранее стало известно, что смертность в штате Нью-Йорк из-за коронавирусаза последние сутки снизилась в сравнении с предыдущими днями. Губернатор Эндрю Куомо отметил, что ситуация начинает стабилизироваться. Самого неблагоприятного сценария, по его словам, удалось избежать благодаря работе врачей, расширению возможностей больниц по приему пациентов, а также помощи федеральных властей.
США находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране 632,9 тысячи инфицированных, 27,9 тысячи умерших и 51,2 тысячи излечившихся.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения