В США резко сократилось количество проводимых тестов на коронавирус

Количество тестов, которые проводят коммерческие лаборатории в США ежедневно, сократилось на 30 процентов за последнюю неделю, несмотря на резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в различных штатах. Частные исследовательские центры, которые совсем недавно не справлялись с нагрузкой, теперь простаивают в ожидании поступления экземпляров для анализа, сообщает Politico.

Quest Diagnostics, одна из двух главных клинических лабораторий в США, заявила, что в конце марта ее сотрудники не успевали проанализировать 160 тысяч тестов, а сейчас, несмотря на то, что они могут проанализировать 45 тысяч тестов в день, все мощности исследовательского центра не используются.

Возможной причиной снижения количества проводимых анализов является пересмотр критериев тестирования зараженных, которые определяют Центры по контролю и профилактике заболеваний США. В последней версии критериев приоритет отдается тестированию госпитализированных пациентов, работников сферы здравоохранения и особо уязвимых групп населения, например, пожилых людей. Однако такие узкие параметры отбора приводят к тому, что остальным группам населения не уделяется должного внимания.

Проведение широкого тестирования населения необходимо для того, чтобы американские чиновники смогли принять обоснованное решение насчет смягчения карантинных мер и открытия предприятий. Сложившаяся ситуация может значительно усложнить эту задачу.

В данный момент рабочая группа Белого дома по вопросам коронавируса рассматривает возможность изменения критериев. «Это одна из тем наших дискуссий, мы работаем сверхурочно над решением этого вопроса», — заявил Стивен Хан, глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина и объявил, что, возможно, уже с 1 мая начнется смягчение карантинных мер. Между тем в США зарегистрировано более 609 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 26 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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