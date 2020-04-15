Штаты США начали закрывать свои границы на фоне пандемии

Несколько штатов США на фоне пандемии коронавируса пошли на беспрецедентные шаги и установили пункты контроля на своих границах, фактически закрыв их. Сотрудники полиции Род-Айленда, Техаса и Флориды останавливают всех жителей, которые не являются резидентами, при въезде на их территорию, передает The Washington Post.
Во Флориде и Техасе патрульные требуют от всех пребывающих в штат американцев, которые не проживают в нем, подписать обязательство пройти 14-дневный карантин, а также предоставить адрес места, где они планируют остановиться. Также нерезидентам советуют быть готовым к тому, что им могут позвонить представители власти или же без предупреждения нанести визит работники органов здравоохранения.
Изначально предполагалось, что данные меры в основном нацелены на жителей Нью-Йорка, однако вскоре они приобрели более широкий характер. На многих пропускных пунктах для подтверждения статуса резидента необходимо предоставить ID-карту с местным адресом, вид на жительство или же счет за коммунальные услуги.
Эксперты в области права считают, что данные меры носят неконституционный характер, так как в той или иной мере ограничивают свободу передвижения, а также отмечают, что подобное широкое использование полиции и Национальной гвардии крайне нехарактерно для США.
На данный момент в США зарегистрировано более 609 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране около 26 тысяч человек скончались в результате пандемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения