Великобритания вышла на третье место по числу умерших от коронавируса

Великобритания вышла на третье место по числу умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в мире. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Reuters.

По последним данным, там погибло 26 097 человек. Всего в стране коронавирусом заразились 165 тысяч человек.

Британию обгоняют США и Италия: там 58,965 и 27,682 тысячи погибших соответственно. Испания сообщила о 24,275 тысячи летальных исходах.

«Мы ждем более полной информации, чтобы на ее основе [принимать меры] и продолжать защищать граждан», — отметил директор по вопросам охраны здоровья Управления здравоохранения Ивонн Дойл.

27 апреля Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию. Уточняется, что количество детей с коронавирусом растет как в Лондоне, так и в других регионах Соединенного Королевства. У заразившихся есть общие признаки синдрома токсического шока и атипичной формы болезни Кавасаки.

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