В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом

Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Соответствующее предупреждение служба направила британским врачам. «Растет обеспокоенность по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с [COVID-19]», — говорится в сообщении NHS.

Уточняется, что количество детей с коронавирусом растет как в Лондоне, так и в других регионах Соединенного Королевства. У заразившихся есть общие признаки синдрома токсического шока и атипичной формы болезни Кавасаки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 154 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 20 тысяч пациентов скончались. Общее число инфицированных в мире приблизилось к трем миллионам.

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