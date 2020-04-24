Военные устроили барбекю на атомной подводной лодке во время карантина

Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании начал расследование в связи с тем, что на атомной подводной лодке «Тренчант» командир экипажа устроил барбекю во время карантина. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает Sky News со ссылкой на источник в военных структурах.

Уточняется, что атомная подводная лодка располагалась на морской базе Девонпорт недалеко от города Плимут.

Командира попросили закончить вечеринку с экипажем, однако он отказался это делать. Собеседник телеканала предположил, что именно этот отказ мог спровоцировать скандал и последующее расследование. Если вину командира докажут, то к нему будут применены административные меры наказания. В настоящее время военного отстранили от службы.

Отмечается, что моряки встретили пандемию коронавирусной инфекции в походе, а значит, они не могут быть инфицированы. В то же время многие служащие ВМФ не считают идею с барбекю хорошей.

По состоянию на 24 апреля в мире насчитывается более 2,7 миллиона случаев заболевания COVID-19. В Великобритании зафиксировано свыше 138 тысяч зараженных коронавирусом, более 18 тысяч пациентов скончались.

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