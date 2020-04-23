Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества. Такое мнение высказали специалисты Deutsche Bank, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Аналитики сравнили нынешнюю пандемию с 23 другими эпидемиями нашей эры, при которых умирали как минимум 100 тысяч человек, а затем подсчитали процент гибели мирового населения.

Самой смертоносной стала пандемия чумы 1347–1351 годов, также известная как «черная смерть». Тогда болезнь выкосила 42 процента мирового населения — 200 миллионов человек. Во время чумы 541–542 годов. Второй в рейтинге стала эпидемия чумы 541–542 годов с 60 миллионами жертв (28,5 процента населения).

За последние сто лет больше всего жизней забрал грипп «испанка». От него в 1918–1919 годах скончались 50 миллионов человек, или 2,73 процента человечества. В наши дни наибольшее опасение вызывает СПИД, убивший 30 миллионов человек (0,57 процента всех людей).

Жертвами нового коронавируса, по последним данным, стали 182 992 человек, или 0,002 процента населения Земли.

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