В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом

Первые случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федеральных чиновников.

У двух домашних животных, которые жили в разных частях штата Нью-Йорк, результат теста на коронавирус оказался положительным. Предполагается, что они могли заразиться от людей.

В частности, у одной из кошек вирус обнаружили через неделю после того, как у ее хозяина возникла одышка. Диагноз COVID-19 у этого человека не подтвердился, однако животное выходило на улицу, где и могло заразиться. Второй питомец заболел уже после того, как у его хозяина подтвердился коронавирус. При этом другая кошка из этого же дома признаков болезни не имела.

Отмечается, что признаков обратной передачи вируса от животных к человеку нет. «Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных», — заявил сотрудник Центров по контролю и профилактике заболеваний США Кейси Бартон Бехравеш. Хозяевам животных рекомендовали ограничить взаимодействие своих питомцев с людьми за пределами дома.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объяснила, что домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но вреда человеку они от этого не принесут. При этом собаки не восприимчивы к вирусу, но он может попасть на них, а потом через контакт — на хозяина.

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