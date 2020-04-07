Россияне начали выгонять домашних животных на улицу из-за коронавируса

Жители Свердловской области стали чаще выгонять домашних животных на улицу после введения режима всеобщей самоизоляции. Об этом «Интерфаксу» рассказала представительница благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

По ее словам, сейчас в городах Урала стало больше бездомных животных, которые не выглядят уличными или «потеряшками». «Они точно брошенные», — уточнила зоозащитница.

Она объяснила, что часто речь идет о породистых кошках, но на объявления об их находке россияне не откликаются. Вайман добавила, что сообщений в соцсетях о найденных собаках и кошках за последнюю неделю появлялось больше обычного.

«Почему так происходит, надо спрашивать у людей», — сказала активистка. Она предположила, что некоторые хозяева могли бросить питомца из-за страха, что не смогут содержать его. Другие, вероятно, решили, что животное может заразить их коронавирусом.

Ранее ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выяснили, что в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения нового вируса, им массово заразились кошки. У одних была обнаружена инфекция, у других — антитела к ней.

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