Переболевший коронавирусом Борис Джонсон вернется на работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается на работу после выздоровления от вызываемой коронавирусом пневмонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агенства, Джонсон был выписан из лондонской больницы и продолжает находиться в изоляции в своей загородной резиденции.

Отмечается, что премьер дал указание своим помощникам запланировать встречи с министрами кабинета на следующей неделе, чтобы войти в курс дела. Временно замещающий Джонсона на посту премьера глава МИД Доминик Рааб вернется к выполнению своих прежних обязанностей.

Джонсон сообщал, что заразился коронавирусом 27 марта. Спустя десять дней политика по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне, где подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. 13 апреля Джонсона выписали из больницы, он поблагодарил весь персонал клиники, особенно выделив медсестру Дженни Макги и медбрата Луиса Питарма, которые дежурили у его постели в критически важный период.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 26 апреля в Великобритании зарегистрировано 149559 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 20381 тысяч человек.

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