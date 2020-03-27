Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что у британского лидера слабовыраженные симптомы заболевания. После получения положительного результата теста, Джонсон принял решение самоизолироваться в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.
23 марта Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешают выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. Также в стране действует запрет на собрания группами более двух человек.
Перед этим авторы исследования из Университетского колледжа Лондона (UCL), Кембриджского университета и Британского центра по изучению данных о здравоохранении (Health Data Research UK) заявляли, что Британия проводит неверную политику по борьбе с коронавирусом. Они называли принятые меры правительства недостаточно жесткими.
По последним данным, в мире выявлено свыше 542 тысячи инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 124 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения