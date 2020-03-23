Британии предсказали смерть 70 тысяч граждан от коронавируса

Если правительство Великобритании не изменит стратегию по борьбе с распространением коронавируса, это может привести к гибели еще большего числа людей. С таким предсказанием выступили авторы исследования из Университетского колледжа Лондона (UCL), Кембриджского университета и Британского центра по изучению данных о здравоохранении (Health Data Research UK).
В течение следующих 12 месяцев пандемия COVID-19 может привести к гибели 70 тысяч британских граждан. Речь идет не только о людях старше 65 лет, но и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Авторы доклада утверждают, что меры правительства недостаточно жесткие. Лондон призвал людей соблюдать социальную дистанцию в два метра и по возможности оставаться дома, но не ужесточил наказание за несоблюдение рекомендаций. Эксперты рекомендуют властям принудительно изолировать население Британии и проверять как можно больше подверженных риску людей на наличие вируса.
По последним данным, в королевстве заражено коронавирусом более 5,7 тысячи человек. По всему миру число инфицированных превысило 339 тысяч, 14,7 тысячи человек погибли, 98,8 тысячи — вылечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения