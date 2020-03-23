Британии предсказали смерть 70 тысяч граждан от коронавируса

Если правительство Великобритании не изменит стратегию по борьбе с распространением коронавируса, это может привести к гибели еще большего числа людей. С таким предсказанием выступили авторы исследования из Университетского колледжа Лондона (UCL), Кембриджского университета и Британского центра по изучению данных о здравоохранении (Health Data Research UK).

В течение следующих 12 месяцев пандемия COVID-19 может привести к гибели 70 тысяч британских граждан. Речь идет не только о людях старше 65 лет, но и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Авторы доклада утверждают, что меры правительства недостаточно жесткие. Лондон призвал людей соблюдать социальную дистанцию в два метра и по возможности оставаться дома, но не ужесточил наказание за несоблюдение рекомендаций. Эксперты рекомендуют властям принудительно изолировать население Британии и проверять как можно больше подверженных риску людей на наличие вируса.

По последним данным, в королевстве заражено коронавирусом более 5,7 тысячи человек. По всему миру число инфицированных превысило 339 тысяч, 14,7 тысячи человек погибли, 98,8 тысячи — вылечились.

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