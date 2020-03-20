В Великобритании закроют все пабы

Власти Великобритании приняли решение закрыть ряд общественных мест в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает ТАСС.

В частности, закроются все пабы, рестораны, кафе, спортзалы и кинотеатры королевства. По словам Джонсона, сегодня, 20 марта, заведения должны прекратить работу как можно скорее. При этом они по-прежнему смогут торговать едой на вынос. «Нам необходимо еще сильнее снизить скорость распространения заболевания», — подчеркнул он.

Отмечается, что ограничения будут действовать до новых распоряжений властей, которые постараются снять запреты как можно скорее. Джонсон добавил, что борьба с коронавирусом — общая задача всех британцев.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано почти 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 167 человек, вылечились — 65. Всего в мире коронавирусом заразились более 265 тысяч человек. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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