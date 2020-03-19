Метро Лондона закрыли из-за коронавируса

Власти Лондона приняли решение закрыть большую часть метро в городе из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2: сначала закроют 40 станций из 270, сообщает The Independent.

«Я призываю лондонцев использовать общественный транспорт только для самых необходимых поездок. Всем стоит следовать этому и другим советам, чтобы обеспечить безопасность себе и другим», — приводит издание слова мэра города Садика Хана.

Он подчеркнул, что все сотрудники экстренных служб Лондона будут допущены до подземки. С пятницы метро закроется для ночных поездок. Лондонские автобусы продолжат ходить по ночам, но сократят рейсы.

К таким мерам власти прибегают на фоне того, что в Великобритании от вызванной коронавирусом нового типа пневмонии погибло 104 человека, более трети из которых — жители Лондона. Случаев заражения в стране официально зафиксировано более 2,6 тысячи.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 218,8 тысячи человек, более 8,8 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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