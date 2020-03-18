Хозяин жилья сжалился над съемщицей из-за коронавируса

В Великобритании хозяин жилья сжалился над своей съемщицей из-за коронавируса и отправил ей полное понимания и поддержки сообщение, из-за чего женщина даже расплакалась. Об этом она рассказала в своем Twitter.

Эми Гледхилл из Манчестера работает актрисой и, как и многие граждане страны, оказалась на карантине из-за пандемии коронавируса. В текущей ситуации у людей возникает неопределенность относительно будущего, и заканчиваются деньги — в связи с режимом самоизоляции на работу ходят далеко не все.

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Крис, который сдает Гледхилл жилье, написал ей следующее: «Привет, Эми. Учитывая все, что происходит сейчас в мире из-за COVID-19, я хочу, чтобы ты знала: что бы ни случилось с твоей работой, я хочу, чтобы у меня дома ты чувствовала себя в безопасности». Он также добавил, что «мы сможем что-то придумать и не волноваться», комментируя вопрос с квартплатой. «Мы живем в сумасшедшее время, поэтому позаботься о себе и своей семье», — заключил Крис.

Его поведение тронуло Эми. «Арендодатели, обратите внимание. Если вы можете сказать кому-то подобное, то, пожалуйста, сделайте это. Когда мы не можем положиться на правительство, мы должны помогать друг другу», — написала женщина, поставив Криса в пример другим.

Пользователи сети оценили поступок домовладельца и оставили под записью множество восторженных комментариев в адрес хозяина недвижимости. Один из комментаторов даже запустил флешмоб #ThankyouMrLandlord («Спасибо, господин арендодатель» — прим. «Ленты.ру»).

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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