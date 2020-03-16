Раскрыты правила проживания в одной квартире с зараженным коронавирусом

В ситуации, когда люди вынужденно проживают в одной квартире с потенциальным или уже выявленным носителем коронавируса SARS-CoV-2, можно снизить риски заражения, соблюдая ряд простых правил. Их раскрыла порталу «Собеседник.ru» Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета.

Первое — важно заблаговременно увезти из дома детей и пожилых. «Человек не прямо с аэродрома заходит в квартиру, у родственников есть время подготовиться к его возвращению, — отметила специалист. — Логично, что дети и, главное, пожилые люди, которые находятся в зоне риска, не должны находиться с таким человеком в одном помещении».

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Второе — необходимо изолировать больного (потенциально больного) в отдельной комнате. Третье — всем проживающим в квартире нужно носить маски (желательно еще и медицинские перчатки), чаще мыть руки, обрабатывать их антисептиком. «Самое главное, чтобы маска была на носителе вируса», — подчеркнула Волчкова.

Четвертое правило — следует регулярно протирать спиртом или хлорсодержащими средствами дверные ручки, краны и прочие предметы, к которым прикасается потенциальный или реальный носитель вируса. Пятый пункт — жильцы «опасной» квартиры не должны выходить на улицу и в подъезд. Продукты лучше заказывать в интернет-магазинах, а о своевременном выносе мусора можно договориться с соседями, родственниками или коллегами, указала эксперт.

Ранее в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла мифы о пользе горячих ванн в борьбе с коронавирусом. Пребывание на улице в холодную погоду тоже не сможет убить вирус, сообщили в ВОЗ.

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