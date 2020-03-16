Раскрыт диагноз умершего в больнице для зараженных коронавирусом россиянина

Скончавшийся в московском медицинском центре в поселке Коммунарка россиянин не был заражен коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным канала, анализы умершего 75-летнего Александра Ситникова были направлены в новосибирский центр вирусологии «Вектор». Они показали отрицательный результат. Причиной смерти мужчины стало обострение хронических заболеваний на фоне пневмонии.

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О смерти Ситникова стало известно 12 марта. Как сообщало издание Baza, в середине февраля он вернулся с севера Италии, а 11 марта его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с диагнозом пневмония. Родные 75-летнего мужчины рассказали, что после возвращения из Италии он ходил на работу вплоть до 10 марта. В районную поликлинику мужчина обратился 7 марта, когда ему стало хуже. Врачи посоветовали заболевшему не паниковать и прописали грудной сбор. Спустя три дня его госпитализировали.

По последним данным, в России выявлено 63 факта заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире более 169 тысяч случаев заражения, более 6,5 тысячи человек скончались.

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