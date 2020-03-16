Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла мифы о пользе горячих ванн в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Отмечается, что пребывание на улице в холодную погоду тоже не сможет убить вирус. Дело в том, что температура тела здорового человека колеблется в пределах 36,5-37 градусов и не зависит от температуры окружающей среды или погоды.

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8 марта ВОЗ также опровергла миф о том, что кокаин, детская моча и чеснок помогают предотвратить заражение. Так, несмотря на противомикробные свойства чеснока, он бесполезен для борьбы с вирусом. Антибиотики тоже не помогут предотвратить заражение.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечилось более 77,2 тысячи человек.

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