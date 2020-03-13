Назван срок окончания пандемии COVID-19

Китайские специалисты заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней. Об этом сообщает издание The Straits Times.

По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел. Количество новых регистрируемых случаев упало на порядок благодаря строгим мерам, в том числе масштабному карантину. Для предотвращения распространения заболевания в других странах необходимо соблюдать рекомендации ВОЗ, а также предпринимать усилия на национальном уровне. Кроме того, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев, считают специалисты.

В связи с заметным замедлением распространения вируса китайские власти понемногу ослабили строгие меры сдерживания, в том числе ограничения на поездки, а также позволили некоторым отраслям возобновить производство.

Всего в среду в материковом Китае зарегистрировано 15 новых случаев по сравнению с 24-мя днем ранее. Семь из них зарегистрированы за пределами Хубэя, в том числе шесть заболевших приехали из-за границы. Общее число случаев, зарегистрированных в материковой части Китая, составило 80 793. По состоянию на вторник 62 793 человека выздоровели и были выписаны из больницы (почти 80 процентов случаев заражения).

Согласно последним данным, в мире зафиксировано 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Италия находится на втором месте по числу заразившихся — 12,4 тысячи человек.

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