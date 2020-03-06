Оценено возможное влияние коронавируса на российский рынок жилья

Ситуация со стремительным распространением коронавируса SARS-CoV-2 несет две основные угрозы для российской строительной отрасли, заявил «Ленте.ру» член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов.
Во-первых, это спад покупательской активности: в условиях эпидемии гражданам будет просто не до покупки жилья, указал эксперт. Кроме того, застройщики, возможно, будут вынуждены закрывать офисы продаж на карантин, добавил он.
Во-вторых, распространение коронавируса гипотетически может повлиять на способность вовремя запускать и завершать стройки. По оценке Гарипова, эта угроза в большей степени носит региональный характер. «В некоторых субъектах с проектным финансированием работают от одного до трех банков, в которых на работу с застройщиками закреплен один человек, — пояснил эксперт. — По сути, от его здоровья будет зависеть уровень оперативности работы банков по выдаче проектных кредитов, открытия и раскрытия эскроу-счетов».
В то же время, заявил Гарипов, ситуация с коронавирусом вряд ли приведет к дефициту стройматериалов или рабочих на стройках. «Сегодня застройщики, за редким исключением, используют отечественные стройматериалы, а процент иностранных рабочих очень низкий. Однако если эпидемия затронет большое количество людей, а также бывшие республики СССР, то это приведет к серьезным задержкам в строительных работах», — предупредил эксперт.
Ранее, в феврале, с коронавирусом связали динамику ставок по ипотеке. По мнению аналитиков, ипотека в России перестанет дешеветь, если вспышка коронавируса SARS-CoV-2 перерастет в пандемию.