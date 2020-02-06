Российскому городу предрекли миллиардные убытки из-за коронавируса

Петербургские отели могут потерять 6,2 миллиарда рублей за год из-за коронавируса 2019-nCoV, говорится в материалах компании Rusland SP, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, введение запрета на выезд за рубеж туристических групп из Китая прежде всего затронет гостиницы Санкт-Петербурга, ориентированные исключительно на работу с китайцами. Пока запрет действует, отели культурной столицы России будут в среднем ежемесячно терять около 516,6 миллиона рублей.

По данным Rusland SP, в 2019 году Санкт-Петербург посетили 1,3 миллиона туристов из Китая (это только «белый» трафик, фактическое число с учетом нелегальных въездов может достигать 2,5 миллиона). Ночевка в двухместном номере обошлась каждому туристу в среднем в 1,25 тысячи рублей в сутки, плюс завтрак — в среднем по 350 рублей на человека. Средняя продолжительность проживания составила 3 дня. Таким образом, приблизительная выручка петербургских гостиниц от китайского туристического трафика за год составляет вышеуказанную сумму — 6,2 миллиарда рублей.

Материалы по теме «На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины» Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?

«Очевидно, что такая "недостача" серьезно просадит гостиничный рынок Северной столицы», — предрекают эксперты. По их мнению, отели, заточенные под гостей из Китая, не смогут быстро скорректировать стратегию продаж, будут терпеть убытки и в первую очередь станут снижать стоимость номеров для обеспечения хотя бы минимальной загрузки.

2019-nCoV — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане. У людей вирус вызывает заболевания дыхательных путей. По данным на ночь 5 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умерли почти 500 человек. Во Всемирной организации здравоохранения вспышку вируса сочли чрезвычайной ситуацией международного значения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru