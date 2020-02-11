В Китае эвакуировали часть дома из-за единой системы вентиляции туалетов

В Китае эвакуировали свыше ста жильцов дома, чьи квартиры связывала единая система вентиляции туалетов. Таким образом городские власти попытались предупредить распространение коронавируса. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Меры были приняты после того, как заболевание обнаружили у 62-летней женщины из квартиры №307 на третьем этаже дома, расположенного в квартале Цзин И в Гонконге. Ранее коронавирус подтвердили у мужчины, проживающего десятью этажами выше в квартире №1307. Микробиолог Университета Гонконга профессор Юэн Квок-Юн предположил, что вентиляционная труба, соединенная с отводной трубой в ванной комнате, не была опечатана должным образом и могла перенести вирус из одной квартиры в другую.

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По совету профессора, власти обязали жильцов освободить квартиры, номера которых заканчиваются цифрой семь, и поместили их на карантин на 14 дней, даже если отсутствуют какие-либо симптомы. В это время специализированные службы проверят трубы. «У нас есть все основания беспокоиться, что возможна воздушно-капельная передача», — сказал профессор.

Он добавил, что жители смогут вернуться домой в ближайшее время, если инспекторы не обнаружат ничего опасного. Точное число эвакуированных людей профессор Юэн Квок-Юн не знает. По предварительным данным полиции, всего эвакуировали 110 человек, тогда как всего в доме проживает более тысячи человек.

В Китае уже были случаи, когда болезнь поражала жильцов одного дома, распространяясь через вентиляционные системы и канализацию. В 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии вирусом SARS заразился 321 человек, 42 из них скончались.

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило тысячу. Уточняется, что только за 10 февраля из-за коронавируса в Китае умерли 108 человек. Всего за период эпидемии выздоровели 3996 человек. Общее число заражений достигло 42 638, а скончалось 1016 человек.

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