Число погибших от коронавируса превысило тысячу

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило тысячу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Уточняется, что за прошлые сутки в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3996. Общее число заражений достигло 42 638, всего умерли 1016 человек.

10 февраля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай объявил войну коронавирусу на уничтожение. Он подчеркнул, что все государственные учреждения и партийные органы страны объединили усилия для решения задачи ликвидировать вирус.

В тот же день было подсчитано, что потери мировой экономики от смертельного коронавируса могут составить 26 миллиардов долларов в неделю. Таким образом, эффект от вируса превысит последствия торговой войны США и Китая. Больше остальных от спада пострадают Гонконг, США, Япония, Южная Корея и Германия.

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