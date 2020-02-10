Подсчитаны точные потери от смертельного вируса

Потери мировой экономики от смертельного коронавируса 2019-nCov, зародившегося в Китае, могут составить 26 миллиардов долларов в неделю, следует из анализа (имеется в распоряжении «Ленты.ру») страховой компании Euler Hermes.

Авторы произвели точные расчеты, согласно которым эффект от вируса равен гипотетическому повышению импортных пошлин во всем мире на один процентный пункт в 2020 году. Таким образом, он превысит последствия торговой войны США и Китая, эквивалентные росту торговых пошлин по всему миру на 0,7 процентного пункта по итогам 2019 года. Больше остальных от спада пострадают Гонконг, США, Япония, Южная Корея и Германия, на которых приходится 18 миллиардов долларов в неделю.

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Также авторы подсчитали срок, который может потребоваться для восстановления мировой экономики после вспышки коронавируса. По их мнению, он сильно зависит от «графика» распространения вируса. Если эпидемия и перерыв в хозяйственной деятельности в Китае продлятся не больше месяца, восстановление займет примерно три месяца. При этом темпы роста мирового ВВП в первом квартале 2020 года снизятся на 0,3 процентного пункта — до 2 процентов. Однако с учетом текущего состояния мировой экономики более вероятен спад (особенно в обрабатывающей промышленности и торговли товарами) в течение полугода.

По состоянию на утро 10 февраля количество заразившихся новым коронавирусом превысило 40,5 тысячи человек. Из них 3383 человека полностью выздоровели, 910 умерли.

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