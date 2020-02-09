Миллиардер резко обеднел из-за смертельного китайского вируса

Из-за смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV исполнительный директор канадского производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс (Dani Reiss) резко обеднел и лишился статуса миллиардера. Об этом пишет Forbes.

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После презентации отчетности, в которой содержался негативный прогноз о влиянии коронавируса на финансовые показатели компании в первом квартале 2020 года, акции Canada Goose упали на 4 процента.

На фоне снижения стоимости бумаг личное состояние Дани Рейсса, которое превышало миллиард долларов, сократилось до 874 миллионов. Прежде он занимал 1717 место в рейтинге Forbes, однако по состоянию на 9 февраля 2020 года он в нем не упоминается.

Ранее более 400 компаний указали в отчетах о доходах за первый квартал 2020 года, что быстро распространяющийся коронавирус может оказать негативное влияние на их финансовые результаты. Среди компаний, ожидающих потерь из-за эпидемии, оказались Yum China (крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания, под управлением которой находятся KFC, Pizza Hut и Taco Bell), Louis Vuitton Moët Hennessy и Estee Lauder.

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