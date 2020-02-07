ЦБ оценил влияние коронавируса на российскую экономику

В российском Центробанке оценили влияние на экономику, оказываемое распространяющимся коронавирусом. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Она полагает, что на данный момент это влияние незначительно. «Ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом. Если говорить о России, влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное», — заключила Набиуллина.

Ранее в пятницу, 7 февраля, министр энергетики России Александр Новак говорил о последствиях вируса для глобальной экономки. По его словам, глобальный спрос на нефть может снизиться на 150-200 тысяч баррелей в сутки.

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Ранее в феврале глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заболевание рискует уронить мировую экономику. «Это минимум 1 процент падения мировой экономики, по оценке экспертов. Конечно, очень жалко наших партнеров, Китай», — сказала она.

Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погибли более 560 человек, заражены более 28 тысяч. Специалисты не исключают, что вспышка заболевания может перерасти в пандемию.

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