Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин. К такому выводу пришли специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун, пишет «Интерфакс».

Ученые изучили тысячу образцов генетического материала и выяснили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99 процентов идентична геному вируса у людей. Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов.

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Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV. Они надеются, что проведенная работа позволит обнаружить других потенциальных хозяев вируса. До того как это будет сделано, ученые рекомендуют не контактировать с дикими животными.

Ранее 7 февраля сообщалось, что власти Китая решили расследовать факт возможного игнорирования коронавируса и поискать виновных. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая подозревает, что власти провинции Хубэй могли закрыть глаза на начало смертельной эпидемии.

Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31 тысячу, 566 человек погибли, 1382 пациента удалось вылечить. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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