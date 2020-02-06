Первый сообщивший о коронавирусе медик заразился им и умер

Китайский офтальмолог Ли Вэньлян, одним из первых сообщивший о вспышке коронавируса, умер от осложнений, вызванных этой инфекцией. Об этом сообщает South China Morning Post.

34-летний мужчина работал в центральной больнице города Ухань. О том, что у него обнаружили вирус 2019-nCoV, стало известно 1 февраля. Доктор заразился от одного из пациентов.

Он был в числе группы из восьми врачей, которые еще в конце декабря стали распространять в медицинской среде сообщение о новой вспышке болезни, которую они приняли за атипичную пневмонию. В тот же день местные власти обнародовали информацию о 27 случаях новой болезни, связанной с рынком морепродуктов.

Тем не менее Вэньляна и его коллег вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор. Кроме того, медиков заставили взять на себя письменные обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерли 566 человек. 1382 пациентов удалось вылечить. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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