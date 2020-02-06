Излечившихся от коронавируса предупредили о риске повторного заражения

Излечившиеся от коронавируса рискуют заразиться им повторно. Об этом сообщил китайский врач Чжань Цинюань (Zhan Qingyuan), передает в четверг, 6 февраля, Daily Mail.

«У пациентов, которые уже выздоровели, возможны рецидивы, — предупредил Чжань. — Они также должны принимать все защитные меры».

По словам врача, в организме человека при попадании вируса вырабатываются антитела, которые помогают победить заболевание. Однако со временем количество антител сокращается, и устойчивость организма к вирусу ослабевает. Кроме того, пояснил Чжань, у вирусов обычно существует несколько штаммов и человек, у которого уже есть антитела к одному из них, может по-прежнему быть уязвим к другим.

В то же время коллеги раскритиковали заявление китайского специалиста, отметив, что в случае с коронавирусом рецидивы крайне маловероятны. Так, иммунолог из Эдинбургского университета Пол Дигард (Paul Digard) заявил, что к настоящему моменту вирус 2019-nCoV с момента его обнаружения практически не мутировал, поэтому можно быть уверенным, что организм человека, который уже им переболел, достаточно защищен от повторного заражения.

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В свою очередь доктор Бхарат Панкхания (Bharat Pankhania) из Эксетерского университета отметил, что пока сложно сказать, насколько обоснованы опасения Чжаня. «Мы еще многого не знаем о коронавирусе. Мы не знаем, как большинство пациентов заразилось, не знаем, как будет протекать их болезнь, сколько времени потребуется на выздоровление и возможен ли рецидив», — пояснил он. Специалист добавил, что в целом человеческий организм безошибочно распознает вирусы и успешно борется с ними. «Иначе 50 процентов из нас сегодня здесь бы не было», — подчеркнул Панкхания.

Ранее сообщалось, что число вылечившихся от коронавируса превысило тысячу человек. Всего, по последним данным, выздоровели более 1200 пациентов.

Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерли 565 человек. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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