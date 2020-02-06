Мужчина заразился коронавирусом на рынке за 15 секунд

Житель китайского города Нинбо за 15 секунд заразился коронавирусом, когда пришел на рынок. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные власти.

По их данным, 56-летний мужчина пришел на рынок утром 23 января. У одного из прилавков он на 15 секунд пересекся с 61-летней женщиной, которая на тот момент уже была заражена коронавирусом. О том, что он подхватил инфекцию, китаец узнал только 4 февраля — к тому времени он успел посетить два супермаркета и один ресторан.

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Как именно властям удалось установить, что передача вируса заняла столь короткий отрезок времени, не уточняется. Врачи, осмотревшие мужчину, подчеркнули, что до этого мужчина не контактировал с животными и другими людьми, у которых был подтвержден коронавирус.

Ранее в феврале сообщалось, что врач из китайской провинции Хунань десять дней подряд проверял самочувствие водителей и пассажиров на автодороге в связи со вспышкой коронавируса и умер от остановки сердца. Отмечалось, что причиной стало переутомление.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерло 565 человека. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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