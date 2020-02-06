Чиновники из-за коронавируса довели инвалида до смерти

В волости Хуацзяхэ уезда городского округа Хуанган (провинция Хубэй) уволили мэра и секретаря городского комитета: из-за подозрения на коронавирус 2019-nCoV они фактически довели подростка-инвалида до смерти, не предоставив ему надлежащую медицинскую помощь. Об этом пишет South China Morning Post.

Указывается, что другие виновные в смерти мальчика по имени Янь Чэн будут наказаны. Точную причину смерти мальчика еще предстоит определить.

24 января мальчик по имени Чэн, его отец и младший брат были помещены в изолятор: у них была лихорадка. Незадолго до этого они были в Ухане у родственников, поэтому врачи заподозрили коронавирус. Издание отмечает, что чиновники не предоставили семье медицинскую помощь или хотя бы еду.

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Ян Чэн болел церебральным параличом и находился на попечении властей Хуацзяхэ. Издание отмечает, что они «даже не старались выполнять свои обязанности по уходу за ним».

Ранее 6 февраля сообщалось, что врач из китайской провинции Хунань десять дней подряд проверял самочувствие водителей и пассажиров на автодороге в связи со вспышкой коронавируса и умер от остановки сердца, вызванной переутомлением.

В начале февраля ученые университета Гонконга заявили, что китайские власти могут распространять неверную статистику: с помощью теоретической модели они установили, что число заболевших, вероятно, в несколько раз больше, чем сообщается.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерло 565 человека. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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